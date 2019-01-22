«Этот человек не ходил по самолету и не угрожал пассажирам»

Источник: РИА "Новости"

Захватчика самолета Сургут — Москва задержали в ходе штурма. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута, сообщили в Следственном комитете. Как только самолет «Аэрофлота» оказался в воздухе, он, якобы угрожая оружием, потребовал изменить курс и направиться в Афганистан. Но командир воздушного судна экстренно посадил лайнер в Ханты-Мансийске. Самолет несколько часов стоял на аэродроме — пассажиры не понимали, что происходит, но вели себя спокойно. В итоге лайнер штурмом взяли силовики и задержали захватчика, он оказался сильно пьян. Подробности произошедшего «Коммерсантъ FM» рассказал один из пассажиров рейса Евгений.

— Как у вас и остальных пассажиров дела?

— Мы сейчас в Ханты-Мансийске в аэропорту.

— Вам обещали вылет в Москву на другом лайнере?

— Да, мы ждем борт из Москвы. Кроме того, завтра утром есть из Ханты-Мансийска в рейс в столицу.

— Как все проходило на борту?

— Этот человек был изначально на борту, но я сидел в конце самолета и не видел, чтобы он какие-то действия там совершал. То есть он не ходил по самолету, не угрожал пассажирам. Такого не было. Видимо, через стюардессу как-то происходил диалог.

— То есть никто не передвигался по салону и не пытался попасть в кабину пилотов?

— В кабину никто не пытался попасть. Это точно. Я во время полета, который где-то около часа продолжался, смотрел фильм. Я бы, наверное, услышал, если бы были какие-то крики, какие-то угрозы, но там каких-то действий, резких движений или высказываний не было.

— Сколько времени вы провели в самолете до прибытия силовиков?

— Час, может, чуть больше.

— И что происходило в тот момент?

— Нас просили оставаться на своих местах и не ходить по салону.

— И в один момент появились силовики?

— Да. Я как раз сидел сзади, они с заднего входа самолета побежали по коридору и в середине салона находился тот, кого они задержали.

— То есть он спокойно сидел на кресле?

— Да, был на своем месте.

— Вы видели, как происходило его задержание?

— Да, конечно. Очень быстро четыре оперативника с оружием в жилетах четко подбежали к месту, знали его локацию, сразу его предупредили, чтобы он не оказывал сопротивление, скрутили и вывели.

— Как при этом реагировали пассажиры?

— Они смотрели на происходящее, некоторые после завершения операции даже аплодировали.

— Спустя некоторое время вывели уже вас, и вы направились в аэропорт?

— Да. В это время подали трап. Сейчас мы находимся в Ханты-Мансийске.

— Как себя чувствуют пассажиры, сильно ли они волновались? И о чем они сейчас говорят, обсуждают ли инцидент?

— Я не заметил, чтобы там было волнение какое-то. У нас, правда, проходит следственное мероприятие, мы даем показания по инциденту следователю. Ожидаю, предполагаю, что после того как все дадут показания, нас, наверное, проводят к представителю «Аэрофлота» и дальше предложат нам как добраться дальше до Москвы.