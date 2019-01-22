«Этот человек не ходил по самолету и не угрожал пассажирам»
Очевидец ЧП на рейсе
Очевидец ЧП на рейсе
Захватчика самолета
— Как у вас и остальных пассажиров дела?
— Мы сейчас в
— Вам обещали вылет в Москву на другом лайнере?
— Да, мы ждем борт из Москвы. Кроме того, завтра утром есть из
— Как все проходило на борту?
— Этот человек был изначально на борту, но я сидел в конце самолета и не видел, чтобы он
— То есть никто не передвигался по салону и не пытался попасть в кабину пилотов?
— В кабину никто не пытался попасть. Это точно. Я во время полета, который
— Сколько времени вы провели в самолете до прибытия силовиков?
— Час, может, чуть больше.
— И что происходило в тот момент?
— Нас просили оставаться на своих местах и не ходить по салону.
— И в один момент появились силовики?
— Да. Я как раз сидел сзади, они с заднего входа самолета побежали по коридору и в середине салона находился тот, кого они задержали.
— То есть он спокойно сидел на кресле?
— Да, был на своем месте.
— Вы видели, как происходило его задержание?
— Да, конечно. Очень быстро четыре оперативника с оружием в жилетах четко подбежали к месту, знали его локацию, сразу его предупредили, чтобы он не оказывал сопротивление, скрутили и вывели.
— Как при этом реагировали пассажиры?
— Они смотрели на происходящее, некоторые после завершения операции даже аплодировали.
— Спустя некоторое время вывели уже вас, и вы направились в аэропорт?
— Да. В это время подали трап. Сейчас мы находимся в
— Как себя чувствуют пассажиры, сильно ли они волновались? И о чем они сейчас говорят, обсуждают ли инцидент?
— Я не заметил, чтобы там было волнение
Беседовал Иван Корякин