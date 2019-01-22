Павла Шаповалова обязательные работы не исправили

Источник: Следственный комитет РФ

«Ъ» стало известно, за что именно Павел Шаповалов, пытавшийся захвативший самолет Boeing «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, получил свой первый срок. Оказалось, что в особом порядке ему назначили 200 часов обязательных работ за битье стекол в доме своей родственницы.

Павел Шаповалов, имя которого теперь известно всей стране, впервые был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году в родном Сургуте. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), мировой суд рассмотрел его в особом порядке.

В суде было установлено, что Павел Шаповалов, взяв во дворе дома два деревянных бруска, кинул их в окна спальни своей родственницы, разбив четыре стекла и причинив тем самым ущерб на общую сумму 1270 руб. Затем, взяв еще один брусок, Шаповалов кинул его в окно кухни, не только выбив стекло, но и повредив деревянный оконный блок. Ущерб от этого броска составил уже 8400 руб.

Подсудимый при ознакомлении с материалами дела заявил ходатайство о его рассмотрении судом в особом порядке. Гособвинитель и потерпевшая сторона против этого не возражали. В результате мировой суд пришел к выводу, что Шаповалов совершил преступление небольшой тяжести, но повлекшее причинение значительного ущерба.

При назначении вида и меры наказания суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который характеризовался по месту жительства отрицательно, а также признание им вины и раскаяние в содеянном. Обстоятельством, смягчающим наказание, было признано наличие у него малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Суд пришел к выводу, что при данных обстоятельствах возможно было назначить не самое строгое наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ (санкция — до двух лет заключения). Будущий угонщик самолета был приговорен к 200 часам обязательных работ. Подписку о невыезде и надлежащем поведении, под которой он находился в период следствия, после вступления приговора в законную силу отменили, а вещдоки в виде трех брусков уничтожили.