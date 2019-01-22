Павла Шаповалова обязательные работы не исправили
Свое первое наказание угонщик самолета получил за битье стекол.
Свое первое наказание угонщик самолета получил за битье стекол.
«Ъ» стало известно, за что именно Павел Шаповалов, пытавшийся захвативший самолет Boeing «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, получил свой первый срок. Оказалось, что в особом порядке ему назначили 200 часов обязательных работ за битье стекол в доме своей родственницы.
Павел Шаповалов, имя которого теперь известно всей стране, впервые был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году в родном Сургуте. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), мировой суд рассмотрел его в особом порядке.
В суде было установлено, что Павел Шаповалов, взяв во дворе дома два деревянных бруска, кинул их в окна спальни своей родственницы, разбив четыре стекла и причинив тем самым ущерб на общую сумму 1270 руб. Затем, взяв еще один брусок, Шаповалов кинул его в окно кухни, не только выбив стекло, но и повредив деревянный оконный блок. Ущерб от этого броска составил уже 8400 руб.
Подсудимый при ознакомлении с материалами дела заявил ходатайство о его рассмотрении судом в особом порядке. Гособвинитель и потерпевшая сторона против этого не возражали. В результате мировой суд пришел к выводу, что Шаповалов совершил преступление небольшой тяжести, но повлекшее причинение значительного ущерба.
При назначении вида и меры наказания суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который характеризовался по месту жительства отрицательно, а также признание им вины и раскаяние в содеянном. Обстоятельством, смягчающим наказание, было признано наличие у него малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Суд пришел к выводу, что при данных обстоятельствах возможно было назначить не самое строгое наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ (санкция — до двух лет заключения). Будущий угонщик самолета был приговорен к 200 часам обязательных работ. Подписку о невыезде и надлежащем поведении, под которой он находился в период следствия, после вступления приговора в законную силу отменили, а вещдоки в виде трех брусков уничтожили.
Николай Сергеев