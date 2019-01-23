Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собаки крупных пород умнее, чем мелкие?
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Дмитрий Тарасов не общается со старшей дочерью
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
«Развратные девушки» в проруби огорчили общественность
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Виторган застал Богомолова в кафе со своей женой Собчак
Врачи назвали ранние признаки рака (насторожитесь)
В Москве ввели план «Перехват»: задержана 27-летняя женщина
Задержан пытавшийся угнать самолет из РФ
Волочкова окунулась на Крещение, но нарушила все обычаи - фото
Кукла на могиле поможет найти убийцу через 20 лет
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Советская архитектура снова в моде (фото)
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Трамп посетил границу с Мексикой
00:55 (мск), источник: Интерфакс

Подозреваемый в попытке захвата самолета Сургут — Москва не собирался в Афганистан

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Павел Шаповалов, которого задержали за то, что он требовал направить в Афганистан самолет рейсом Сургут-Москва, затруднился объяснить причины своего поступка.

На видео допроса, которое распространил во вторник Следственный Комитет РФ, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, Шаповалов сказал: «Это не так все просто, как кажется с первого раза».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь», — добавил мужчина.

При этом он отрицает, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Ранее в пресс-службе СКР «Интерфаксу» сообщили, что Шаповалов в ближайшее время предстанет перед судом.

Читайте также
«Этот человек не ходил по самолету и не угрожал пассажирам»

«Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения», — сказали в ведомстве.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что «по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. “в” ч.2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)».

По ее словам, «пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета».

Онлайн-трансляция
Коммерсантъ
Событий пока нет
Источник трансляции: Коммерсантъ
МИД Японии: между Путиным и Абэ затрагивалась тема южных Курил
Канадка отдает трехэтажный особняк за письмо и 25 долларов
WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады
В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на физкультуру
Совет «не есть за два часа до сна» оказался бесполезным
Германия и Франция договорились защищаться без НАТО
Спорт
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Расклады перед стартом чемпионата Европы просты
Hi-Tech
Километровая скважина в Антарктике. Появилось видео погружения Захватывающе.
Авто
Российские внедорожники теперь стоят как иномарки Совместное предприятие GM-АВТОВАЗ пересмотрело прайс-листы на внедорожник Chevrolet Niva
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву Али Эрсан Дуру встретился с российскими поклонниками и рассказал о съемках в популярной телемелодраме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
5 районов Москвы, в которых еще не поздно купить дешевую квартиру
Популярные темы на «Детях»
Денежная мотивация ребенка 417
Мои роды в Африке. Плюс поболтать о новостях 294
Достойное поведение любящих мужчин) 273
Вязаные вещи для детей. Будет ли спрос? 220
Леди
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после) Девушка из Костромы второй год подряд ставит себе цели для улучшения жизни и тела. Некоторыми советами она готова поделиться и с нами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь