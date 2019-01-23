Подозреваемый в попытке захвата самолета Сургут — Москва не собирался в Афганистан
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Павел Шаповалов, которого задержали за то, что он требовал направить в Афганистан самолет рейсом
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Павел Шаповалов, которого задержали за то, что он требовал направить в Афганистан самолет рейсом
На видео допроса, которое распространил во вторник Следственный Комитет РФ, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, Шаповалов сказал: «Это не так все просто, как кажется с первого раза».
«Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь», — добавил мужчина.
Ранее в
«Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения», — сказали в ведомстве.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что «по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. “в” ч.2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)».
По ее словам, «пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета».