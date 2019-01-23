Подозреваемый в попытке захвата самолета Сургут — Москва не собирался в Афганистан

На видео допроса, которое распространил во вторник Следственный Комитет РФ, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, Шаповалов сказал: «Это не так все просто, как кажется с первого раза».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0I5zhadjLp8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь», — добавил мужчина.

При этом он отрицает, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Ранее в пресс-службе СКР «Интерфаксу» сообщили, что Шаповалов в ближайшее время предстанет перед судом.

«Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения», — сказали в ведомстве.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что «по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. “в” ч.2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)».