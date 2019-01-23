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07:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред Сирии при ООН пригрозил Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, если Совет безопасности ООН не примет меры после ударов Израиля по сирийской территории. На заседании СБ ООН он подчеркнул, что это «законное право» сирийской стороны, и симметричный удар по аэропорту привлечет «внимание тех, кто создает войны в этом Совете».

Источник: РИА "Новости"

«Настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории», — приводит его слова SANA.

В ночь на 21 января израильская авиация атаковала территорию Сирии. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. Армия Израиля сообщила, что удары стали ответом на запуск сирийских ракет по северным Голанским высотам. По официальным данным, погибли четверо сирийских военных. Неофициальные источники сообщают о как минимум 11 погибших, из них только двое сирийцев. Израильская сторона подчеркивает, что целью атаки были иранские военные объекты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль хорошо прибомбился к иранским целям».

Читайте также: SANA сообщило о гибели мирных жителей в результате авиаудара коалиции в Сирии

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