Постпред Сирии при ООН пригрозил Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
Постоянный представитель Сирии в ООН Башар
Постоянный представитель Сирии в ООН Башар
«Настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории», — приводит его слова SANA.
В ночь на 21 января израильская авиация атаковала территорию Сирии. Этот удар стал самым мощным с мая 2018 года. Армия Израиля сообщила, что удары стали ответом на запуск сирийских ракет по северным Голанским высотам. По официальным данным, погибли четверо сирийских военных. Неофициальные источники сообщают о как минимум 11 погибших, из них только двое сирийцев. Израильская сторона подчеркивает, что целью атаки были иранские военные объекты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль хорошо прибомбился к иранским целям».