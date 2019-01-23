Постпред Сирии при ООН пригрозил Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, если Совет безопасности ООН не примет меры после ударов Израиля по сирийской территории. На заседании СБ ООН он подчеркнул, что это «законное право» сирийской стороны, и симметричный удар по аэропорту привлечет «внимание тех, кто создает войны в этом Совете».