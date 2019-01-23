Полиция не подтвердила сообщения о заложенных в нескольких учреждениях Владивостока бомбах

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Появившаяся в среду утром анонимная информация о бомбах, якобы заложенных в некоторых учреждениях Владивостока, не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас принимаются меры по установлению лица, распространившего заведомо ложные сведения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.