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05:01 (мск), источник: ТАСС

Полиция не подтвердила сообщения о заложенных в нескольких учреждениях Владивостока бомбах

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/ — Специалисты устанавливают личность распространившего ложные заявления.

Источник: Reuters

Появившаяся в среду утром анонимная информация о бомбах, якобы заложенных в некоторых учреждениях Владивостока, не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас принимаются меры по установлению лица, распространившего заведомо ложные сведения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным администрации Приморья, в числе объектов, получивших предупреждения о якобы заложенных взрывных устройствах, — несколько школ и больниц, администрация Приморское края, несколько торговых центров и ведомств. При этом никаких требований не выдвигалось. На упомянутых объектах проводилась эвакуация.

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