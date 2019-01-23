Полиция не подтвердила сообщения о заложенных в нескольких учреждениях Владивостока бомбах
ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/ — Специалисты устанавливают личность распространившего ложные заявления.
ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/ — Специалисты устанавливают личность распространившего ложные заявления.
Появившаяся в среду утром анонимная информация о бомбах, якобы заложенных в некоторых учреждениях Владивостока, не подтвердилась. Об этом сообщила
«В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла», — отметили в
По данным администрации Приморья, в числе объектов, получивших предупреждения о якобы заложенных взрывных устройствах, — несколько школ и больниц, администрация Приморское края, несколько торговых центров и ведомств. При этом никаких требований не выдвигалось. На упомянутых объектах проводилась эвакуация.