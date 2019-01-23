Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские моряки сполна ответили за бунт в российском суде
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Стала известна новая пара ведущих «Орла и решки»
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
«Развратные девушки» в проруби огорчили общественность
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Богомолов сделал заявление после драки с мужем Собчак
Зрителей разозлил эфир «Первого» с Шурыгиной
Матросы травмировали пожилую пару, занявшись сексом в их каюте
В доме под Донецком найдены тела убитых солдат ВСУ
Лолита насмешила поклонников экстравагантным нарядом
Юлия Высоцкая показала романтичные фото с мужем после венчания
В Казахстане нашли один из 15 легендарных автомобилей ГАЗ (фото)
Восемь джипов вытащили 50-тонную фуру (видео)
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Венеция вводит налог на въезд для туристов
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
10Первое лунное затмение года
08:21 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 96 человек

МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось во вторник до 96 человек, сообщает портал Universal со ссылкой на правительство штата Идальго.

Источник: AFP 2019

Ранее сообщалось о 93 погибших.

По данным властей, еще 48 человек остаются в больницах, двое их них — в США.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

 'Шли убивать': как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью
Пушков высмеял требование Киева заключить контракт с 'Газпромом'
Козаку представили соцнормы на потребление электричества
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
Антироссийские санкции признали бесполезными
Сирия пригрозила ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
Канадка отдает трехэтажный особняк за письмо и 25 долларов
Совет «не есть за два часа до сна» оказался бесполезным
WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады
Спорт
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Расклады перед стартом чемпионата Европы просты
Hi-Tech
Километровая скважина в Антарктике. Появилось видео погружения Захватывающе.
Авто
Российские внедорожники теперь стоят как иномарки Совместное предприятие GM-АВТОВАЗ пересмотрело прайс-листы на внедорожник Chevrolet Niva
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву Али Эрсан Дуру встретился с российскими поклонниками и рассказал о съемках в популярной телемелодраме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Дети
Яну Рудковскую заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что продюсер ждет ребенка (фото)
Леди
11 ярких романов Ксении Собчак (фото) Рассказываем о самых ярких романах девушки, многие из которых закончились разбитым сердцем кавалера
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь