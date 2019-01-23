Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 96 человек

По данным властей, еще 48 человек остаются в больницах, двое их них — в США.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.