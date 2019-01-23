Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 96 человек
МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось во вторник до 96 человек, сообщает портал Universal со ссылкой на правительство штата Идальго.
МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось во вторник до 96 человек, сообщает портал Universal со ссылкой на правительство штата Идальго.
Ранее сообщалось о 93 погибших.
По данным властей, еще 48 человек остаются в больницах, двое их них — в США.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе