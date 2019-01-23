SANA сообщило о гибели мирных жителей в результате авиаудара коалиции в Сирии

Напомним, по информации «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека», в стране с начала конфликта в 2011 году погибли до 511 тыс. человек. Кроме того, с января по апрель 2018 года около миллиона человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома. Всего, по данным ООН, число сирийских беженцев достигает 11 млн человек.