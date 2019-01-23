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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

SANA сообщило о гибели мирных жителей в результате авиаудара коалиции в Сирии

В результате удара международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор погибли мирные жители. Как сообщает SANA, самолеты коалиции нанесли удар по транспортным средствам, в которых находились жители населенного пункта Эль-Багуз-Тахтани. Агентство не приводит данные о количестве жертв, но уточняет, что также есть раненые.

Источник: AP 2019

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Сирии потребовало остановить атаки ВВС международной коалиции на мирные поселения в провинции Дейр-эз-Зор. В послании Совету Безопасности ООН говорилось, что жертвами ежедневных авиаударов становятся мирные жители.

Напомним, по информации «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека», в стране с начала конфликта в 2011 году погибли до 511 тыс. человек. Кроме того, с января по апрель 2018 года около миллиона человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома. Всего, по данным ООН, число сирийских беженцев достигает 11 млн человек.

Подробнее о докладе Human Rights Watch на 2019 год читайте в материале «Ъ» «Темные времена для прав человека».

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