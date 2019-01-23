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14:37 (мск), источник: Daily Storm

В ЦАР прокомментировали расследование центра «Досье» убийства российских журналистов

Советник президента африканской страны подтвердил существование жандарма и инструктора, фигурирующих в частном расследовании.

Съемочная группа Орхана Джемаля с первого дня находилась под контролем ее пребывания в Центральноафриканской Республике. В качестве соглядатая выступал жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, который в июле прошлого года якобы контактировал с водителем погибших российских журналистов по телефону, а также с работавшим в ЦАР инструктором россиянином Александром Сотовым. Последний неоднократно звонил советнику президента африканской страны по национальной безопасности Валерию Захарову.

«Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал», — прокомментировал изданию «Фонтанка.ру» выводы расследования центра «Досье» Захаров и добавил, что Сотов и Котофио могли контактировать в формате «учитель — ученик».

При этом Захаров отказался прокомментировать изданию опубликованные в Сети документы, назвав их фейковыми и «картинками», и порекомендовал общаться за информацией о ходе расследования в правоохранительные органы ЦАР и Следственный комитет России.

В центре «Досье» считают, что журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые летом 2018 года в ЦАР, стали жертвами спланированной операции и к преступлению могут иметь отношение люди из окружения предпринимателя Евгения Пригожина, финансирующего в Африке частные военные компании. По данным центра, за ними следил жандарм Котофио, который 47 раз разговаривал с шофером съемочной группы. Также он 98 раз созванивался с Сотовым, официально числившимся «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в компании «М-Финанс».

Новость
СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

21 января газета «Московский комсомолец» опубликовала переписку дипломатов российского посольства в ЦАР и СКР. Согласно двум письмам, датированных 7 и 21 августа прошлого года, подлинность которых подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудники дипмиссии ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Кроме того, в них говорится, что несмотря на готовность властей африканской республики принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали в страну только через 20 дней и пробыли там недолго.

Журналисты ЦУР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. По словам главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. 27 августа журналисты РИА ФАН (по сообщениям СМИ, издание связано с бизнесменом Евгением Пригожиным) опубликовали переписку продюсеров ЦУР и погибших журналистов. Из сообщений следует, что их не встретил фиксер Мартин, а сама поездка не была качественно подготовлена. По официальной версии, которую озвучил СКР, съемочная группа стала жертвами грабителей. В ведомстве призвали не доверять расследованию проекта «Досье», поскольку он финансируется Михаилом Ходорковским, который проспонсировал командировку журналистов в африканскую страну.

Следите за развитием темы Убийство российских журналистов в ЦАР
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