В ЦАР прокомментировали расследование центра «Досье» убийства российских журналистов

Съемочная группа Орхана Джемаля с первого дня находилась под контролем ее пребывания в Центральноафриканской Республике. В качестве соглядатая выступал жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, который в июле прошлого года якобы контактировал с водителем погибших российских журналистов по телефону, а также с работавшим в ЦАР инструктором россиянином Александром Сотовым. Последний неоднократно звонил советнику президента африканской страны по национальной безопасности Валерию Захарову.

«Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал», — прокомментировал изданию «Фонтанка.ру» выводы расследования центра «Досье» Захаров и добавил, что Сотов и Котофио могли контактировать в формате «учитель — ученик».

При этом Захаров отказался прокомментировать изданию опубликованные в Сети документы, назвав их фейковыми и «картинками», и порекомендовал общаться за информацией о ходе расследования в правоохранительные органы ЦАР и Следственный комитет России.

В центре «Досье» считают, что журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые летом 2018 года в ЦАР, стали жертвами спланированной операции и к преступлению могут иметь отношение люди из окружения предпринимателя Евгения Пригожина, финансирующего в Африке частные военные компании. По данным центра, за ними следил жандарм Котофио, который 47 раз разговаривал с шофером съемочной группы. Также он 98 раз созванивался с Сотовым, официально числившимся «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в компании «М-Финанс».

Новость СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

21 января газета «Московский комсомолец» опубликовала переписку дипломатов российского посольства в ЦАР и СКР. Согласно двум письмам, датированных 7 и 21 августа прошлого года, подлинность которых подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудники дипмиссии ознакомились с протоколами допросов свидетелей дела лишь спустя восемь дней после убийства. Кроме того, в них говорится, что несмотря на готовность властей африканской республики принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали в страну только через 20 дней и пробыли там недолго.