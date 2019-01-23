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08:40 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Каракасе произошли первые стычки между военными и протестующими

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв — РИА Новости. Произошли первые стычки военных и протестующих в Каракасе, сообщает портал Nacional.

Источник: AFP 2019

В настоящее время в целом ряде районов столицы Венесуэлы жители строят баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Протестующие из крупного района Катиа забросали различными предметами машину национальной гвардии.

Силы специального назначения прибыли в район метро Гато Негро, где также проходят манифестации. Появилась информация о применении слезоточивого газа.

Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первой жертве беспорядков. «Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», — написал он в своем Twitter.

В свою очередь, известный журналист Роман Камачо рассказал о двух погибших и двух раненых.
Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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Беспорядки в стране

Массовые протесты вспыхнули в Каракасе в понедельник. Это произошло после неудавшейся попытки мятежа группы военных.

Люди вышли на улицы, протестуя простив политики Мадуро.

Власти начали применять слезоточивый газ.

В среду ожидаются самые серьезные столкновения. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ выйти на улицы в знак протеста против президента и его сторонников. Союзники Мадуро, напротив, намерены провести шествие против иностранной интервенции и в поддержку президента.

Ситуация в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президента. Действующий глава государства Николас Мадуро набрал почти 6,2 миллиона голосов, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 миллиона.

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К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка составила 45,99 процентов. Десятого января Мадуро принес присягу в качестве президента на 2019 — 2025 годы.

При этом Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия избранного главы государства, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее о непризнании нового президентского срока Мадуро заявили участники латиноамериканской «Группы Лимы» (за исключением Мексики).

Аналогичную позицию заняли и США: в Вашингтоне усиливают санкции, оказывают давление на Каракас и поддерживают противника Мадуро — Хуана Гуаидо.

Гуаидо — глава оппозиционного парламента Венесуэлы. Недавно он заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами.

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