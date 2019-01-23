СМИ: в Каракасе произошли первые стычки между военными и протестующими

В настоящее время в целом ряде районов столицы Венесуэлы жители строят баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Силы специального назначения прибыли в район метро Гато Негро, где также проходят манифестации. Появилась информация о применении слезоточивого газа.
Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил о первой жертве беспорядков. «Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», — написал он в своем Twitter.
В свою очередь, известный журналист Роман Камачо рассказал о двух погибших и двух раненых.
Кроме того, в городе
Массовые протесты вспыхнули в Каракасе в понедельник. Это произошло после неудавшейся попытки мятежа группы военных.
Люди вышли на улицы, протестуя простив политики Мадуро.
Власти начали применять слезоточивый газ.
В среду ожидаются самые серьезные столкновения. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ выйти на улицы в знак протеста против президента и его сторонников. Союзники Мадуро, напротив, намерены провести шествие против иностранной интервенции и в поддержку президента.
В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президента. Действующий глава государства Николас Мадуро набрал почти 6,2 миллиона голосов, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 миллиона.
К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка составила 45,99 процентов. Десятого января Мадуро принес присягу в качестве президента на 2019 — 2025 годы.
При этом Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия избранного главы государства, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее о непризнании нового президентского срока Мадуро заявили участники латиноамериканской «Группы Лимы» (за исключением Мексики).
Аналогичную позицию заняли и США: в Вашингтоне усиливают санкции, оказывают давление на Каракас и поддерживают противника Мадуро — Хуана Гуаидо.
Гуаидо — глава оппозиционного парламента Венесуэлы. Недавно он заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами.