СМИ: во время протестов в Венесуэле сожгли полицейский участок

В распространенной в социальных сетях записи видны клубы черного дыма, поднимающиеся над зданием участка. Также местные жители сообщают о выстрелах в районе участка.

В ночь на среду в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. На 23 января в стране намечены как марши противников властей, так и сторонников действующего президента. По данным местных СМИ, в протестах уже погибли два человека, еще двое ранены.