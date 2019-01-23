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08:40 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: во время протестов в Венесуэле сожгли полицейский участок

МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Участники акций протестов против президента Николаса Мадуро в Венесуэле во вторник вечером сожгли полицейский участок в городе Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо, сообщает портал Nacional.

Источник: AFP 2019

В распространенной в социальных сетях записи видны клубы черного дыма, поднимающиеся над зданием участка. Также местные жители сообщают о выстрелах в районе участка.

В ночь на среду в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. На 23 января в стране намечены как марши противников властей, так и сторонников действующего президента. По данным местных СМИ, в протестах уже погибли два человека, еще двое ранены.

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