СМИ узнали о запрете загоревшемуся в Черном море танкеру заходить в порт
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Возгорание на танкерах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошло после того, как одному из них было запрещено зайти в порт Темрюк на юге России
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Возгорание на танкерах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошло после того, как одному из них было запрещено зайти в порт Темрюк на юге России
По данным источников агентства, запрет поступил от руководства газового терминала «Мактрен-Нафта». В результате экипажи кораблей были вынуждены начать прямую перекачку топлива с судна на судно вне порта.
Отмечается, что танкеры с такими названиями (ранее танкер «Канди» назывался «Венис». — Прим. ред.) были включены в санкционный список США
Танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива. По предварительной информации, ЧП случилось во время передачи топлива с борта на борт.
По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, десять тел поднято на борт, еще десять числятся пропавшими без вести.