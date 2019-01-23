СМИ узнали о запрете загоревшемуся в Черном море танкеру заходить в порт

Источник: РИА "Новости"

По данным источников агентства, запрет поступил от руководства газового терминала «Мактрен-Нафта». В результате экипажи кораблей были вынуждены начать прямую перекачку топлива с судна на судно вне порта.

Отмечается, что танкеры с такими названиями (ранее танкер «Канди» назывался «Венис». — Прим. ред.) были включены в санкционный список США из-за поставок топлива в Сирию в 2016—2018 годах. В американском Минфине указали, что любые сделки с этими судами могут привести к введению ограничительных мер со стороны Вашингтона.

Танкеры «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в понедельник в районе Керченского пролива. По предварительной информации, ЧП случилось во время передачи топлива с борта на борт.