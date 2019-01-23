ФСБ раскрыла сеть по изготовлению боеприпасов, действовавшую в 32 регионах

Источник: РИА Новости

Преступники «восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия», а также изготавливали боеприпасы, после чего продавали их.

«Прекращена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

При обысках изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок.

Также обнаружены реактивный огнемет «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, а также более десяти тысяч патронов различного калибра и свыше девяти тысяч комплектующих для их изготовления.