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11:12 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ раскрыла сеть по изготовлению боеприпасов, действовавшую в 32 регионах

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Силовики пресекли деятельность 86 человек, причастных к изготовлению и сбыту оружия. Сеть покрывала 32 российских региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: РИА Новости

Преступники «восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия», а также изготавливали боеприпасы, после чего продавали их.

«Прекращена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

При обысках изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок.

Также обнаружены реактивный огнемет «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 килограмма взрывчатых веществ, 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, а также более десяти тысяч патронов различного калибра и свыше девяти тысяч комплектующих для их изготовления.

После экспертиз следователи ФСБ и МВД примут решение о возбуждении уголовных дел о незаконном изготовлении и обороте оружия, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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