Задержанного в ХМАО пассажира «Аэрофлота» обвинили в попытке угона самолета

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Задержанному за попытку угона самолета Павлу Шаповалову предъявлено обвинение и назначена психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Сегодня в Ханты-Мансийске ранее задержанному 41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого», — сказала Петренко «Интерфаксу».

Она отметила, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя, не обнаружено.

«Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сказала Петренко.

Попытка угона

22 января один из пассажиров авиарейса «Аэрофлота» Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где «угонщика» задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Был ли пассажир пьян

Между тем бортпроводницы рейса заявляют, что у виновника инцидента не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

«Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно», — рассказала бортпроводник Мария Никулина в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — сказала, в свою очередь, старший бортпроводник Ева Крайчек.

По ее словам, с требованием изменить курс в направлении Афганистана пассажир обратился через 30 минут после начала полета.