Обвиняемый в угоне самолета утверждал, что причастен к терактам 11 сентября

В среду
«Бортпроводница рейса “Сургут-Москва” заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан», — зачитал судья Ринат Ахметов выдержку из материалов дела.
Представитель следствия попросил заключить Шаповалова под стражу на два месяца, «учитывая резонанс и общественную безопасность деяния». В свою очередь представитель защиты заявил, что настаивает на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, так как обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений.
Во вторник самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515
Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и
В среду в уральском управлении на транспорте СК РФ сообщили РИА Новости, что в ближайшее время следователи намерены направить в