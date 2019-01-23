Обвиняемый в угоне самолета утверждал, что причастен к терактам 11 сентября

Источник: СК РФ

В среду Ханты-Мансийский районный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения пассажиру, подозреваемому в захвате рейса «Сургут-Москва».

«Бортпроводница рейса “Сургут-Москва” заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан», — зачитал судья Ринат Ахметов выдержку из материалов дела.

Представитель следствия попросил заключить Шаповалова под стражу на два месяца, «учитывая резонанс и общественную безопасность деяния». В свою очередь представитель защиты заявил, что настаивает на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, так как обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений.

Во вторник самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом SU1515 Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи возбудили дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса, им оказался житель села Угут Сургутского района Павел Шаповалов, который признался, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.

В среду в уральском управлении на транспорте СК РФ сообщили РИА Новости, что в ближайшее время следователи намерены направить в Ханты-Мансийский районный суд ходатайство о заключении Шаповалова под стражу. В Следственном комитете отмечали, что ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.