Венедиктов призвал генпрокурора к ответу за расследование убийства коллег в ЦАР

Источник: РИА "Новости"

Он попросил ответить, находится ли резонансное дело под контролем генпрокурора и следит ли ведомство за ходом расследования. Копия заявления размещена в разделе «Блоги» на сайте радиостанции.

Венедиктов также отметил, что в сентябре 2018 года (спустя месяц с убийства съемочной группы, — прим. «Ленты.ру») генпрокурор ЦАР находился в России. Журналист поинтересовался, контактировали ли с ним российские коллеги и затрагивали ли тему убийства соотечественников.

Ранее «Московский комсомолец» опубликовал дипломатическую переписку, из которой следует, что российские и африканские следователи не проявляют активности в расследовании гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на территории ЦАР. Подлинность переписки частично подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Из обнародованных писем, в частности, следовало, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу лишь спустя восемь дней после убийства и признали, что главный свидетель — водитель Бьенвеню Дувокама — путается в показаниях. Кроме того, несмотря на готовность властей ЦАР принять следователей из России через неделю после произошедшего, они приехали только через 20 дней и пробыли там недолго (около четырех дней).

За этого время следователи установили, что журналисты были убиты при оказании сопротивления «группе вооруженных людей негроидной расы», которая попыталась их ограбить. Следственный комитет России призывал не доверять расследованиям центра «Досье», в котором утверждалось, что в ЦАР журналистов выслеживал жандарм, через российского инструктора связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Расследователи «Досье» считают, что россиян могли убить за попытку найти доказательства того, что Пригожин связан с частной военной компанией «Вагнер». Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин, в свою очередь, отрицает причастность к каким-либо проектам в ЦАР.