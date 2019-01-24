Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Шведский
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Шведский
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.
Су-27 приблизился к цели на безопасное расстояние и идентифицировал ее как
После того, как иностранный самолет удалился от российского воздушного пространства, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.