Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика

Источник: РИА Новости

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.

Су-27 приблизился к цели на безопасное расстояние и идентифицировал ее как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который выполнял полет без включенного транспондера.