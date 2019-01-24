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06:34 (мск), источник: РИА Новости

Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря у границ России, на перехват был поднят истребитель Су-27, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.

Су-27 приблизился к цели на безопасное расстояние и идентифицировал ее как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который выполнял полет без включенного транспондера.

После того, как иностранный самолет удалился от российского воздушного пространства, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Нестандартный груз: уникальное видео перевозки истребителя Су-27
Во время загрузки произошла ошибка.
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