В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и больницы

Как сообщили РИА Новости сотрудники поликлиники № 8 в Хабаровске, сообщение о минировании здания им поступило утром в четверг. «В 11.15 (4.15 мск) поступило сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала», — рассказал собеседник агентства.