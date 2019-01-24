В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и больницы
ХАБАРОВСК, 24 янв — РИА Новости. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы в четверг
ХАБАРОВСК, 24 янв — РИА Новости. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы в четверг
«По нашей информации, 46 объектов эвакуировали — школы, больницы, крупные торговые центры, в частности “Южный парк”, мэрию тоже», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости сотрудники поликлиники № 8 в Хабаровске, сообщение о минировании здания им поступило утром в четверг. «В 11.15 (4.15 мск) поступило сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала», — рассказал собеседник агентства.
Родители 6-й гимназии в Хабаровске рассказали, что сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 11.00 (4.00 мск).