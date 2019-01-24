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07:20 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали школы и больницы

ХАБАРОВСК, 24 янв — РИА Новости. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы в четверг из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

«По нашей информации, 46 объектов эвакуировали — школы, больницы, крупные торговые центры, в частности “Южный парк”, мэрию тоже», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости сотрудники поликлиники № 8 в Хабаровске, сообщение о минировании здания им поступило утром в четверг. «В 11.15 (4.15 мск) поступило сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала», — рассказал собеседник агентства.

Родители 6-й гимназии в Хабаровске рассказали, что сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 11.00 (4.00 мск).

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