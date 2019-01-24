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10:14 (мск), источник: Аргументы и факты

В Каракасе идут ожесточенные столкновения силовиков и протестующих

С 21 января порядка 218 человек были задержаны в ходе антиправительственных демонстраций.

Ожесточенные столкновения между правоохранителями и протестующими проходят в четверг в столице Венесуэлы.

По данным телеканала TVV, беспорядки идут в районе Петаре. Все это сопровождается взрывами бомб со слезоточивым газом и гранат.

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Напомним, что в Венесуэле проходят массовые акции протеста сторонников и противников президента страны Николаса Мадуро.

С 21 января порядка 218 человек были задержаны в ходе антиправительственных демонстраций. Такие данные приводит НПО «Венесуэльский уголовный форум» на странице в Twitter. Также портал Pitazo сообщил, что жертвами акций протестов стали не менее 16 человек.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что Вашингтон признает Гуаидо временным главой республики.

В свою очередь Мадуро уверен, что США попытались устроить госпереворот в стране. В связи с этим президент разорвал дипотношения с Соединенными Штатами.

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