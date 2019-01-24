ФСБ провела обыски в администрации Нефтеюганска после задержания мэра

Сотрудники ФСБ провели обыски в городской администрации Нефтеюганска и квартире мэра Сергея Дегтярева. Накануне градоначальник был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий и получении взятки. По неофициальной версии, речь может идти о махинациях с муниципальной землей.

«Дегтярев задержан. Основная версия — превышение полномочий и взятка. Работают следователи из Главного управления СКР и сотрудники ФСБ», — сообщил источник издания URA. RU.

После задержания мэра Нефтеюганска силовики пришли с обыском в рабочий кабинет градоначальника и на его квартиру. «Следственные действия ведутся в кабинете главы города Сергея Дегтярева», — говорится на странице сообщества «Голос Нефтеюганска» в соцсети «ВКонтакте».

По его информации, накануне городской суд обязал администрацию Нефтеюганска расторгнуть договор с местным предпринимателем, согласно которому земля, проданная за копейки для строительства жилого квартала, вдруг перепродавалась за сотни миллионов под строительство торгового центра «Лента».

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Дегтярев как мог сопровождал эту сделку, предполагает сообщество. Мэр пытался отозвать иск из суда, а потом развернул информационную кампанию в защиту «инвесторов».

«Скорее, речь шла о защите профита, который должны были получить местные чиновники-бизнесмены и депутаты, среди которых несколько топов “Роснефть-Юганскнефтегаза”, бывших и действующих. Нефтяники активно инвестировали бонусы, получаемые с откатов в местные прожекты», — утверждает «Голос Нефтеюганска».

Как пишет издание URA. RU, при кадастровой стоимости земельного участка площадью около 50 тысяч квадратных метров в 9А микрорайоне почти в 250 миллионов рублей он был продан московской компании «Технологии современного управления» по цене чуть более одного миллиона рублей.

«Этот участок [земли] продавали под жилищное строительство, но его потом планировали перепродать за 250 миллионов под строительство торгового центра. К Дегтяреву изначально было много вопросов. Он пытался признать сделку незаконной, а потом отозвать иск. Есть версия, что именно за лоббирование интересов застройщика ему дали взятку», — цитирует издание свой источник.

Нефтеюганск — административный центр Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), третий (после Сургута и Нижневартовска) по размеру город автономного округа. Один из немногих региональных городов России, превосходящих административный центр своего субъекта Федерации (Ханты-Мансийск) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу.