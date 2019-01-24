ФСБ провела обыски в администрации Нефтеюганска после задержания мэра
Действия силовиков могут быть связаны со скандалом вокруг продажи земельного участка в одном из районов города.
Действия силовиков могут быть связаны со скандалом вокруг продажи земельного участка в одном из районов города.
Сотрудники ФСБ провели обыски в городской администрации Нефтеюганска и квартире мэра Сергея Дегтярева. Накануне градоначальник был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий и получении взятки. По неофициальной версии, речь может идти о махинациях с муниципальной землей.
После задержания мэра Нефтеюганска силовики пришли с обыском в рабочий кабинет градоначальника и на его квартиру. «Следственные действия ведутся в кабинете главы города Сергея Дегтярева», — говорится на странице сообщества «Голос Нефтеюганска» в соцсети «ВКонтакте».
По его информации, накануне городской суд обязал администрацию Нефтеюганска расторгнуть договор с местным предпринимателем, согласно которому земля, проданная за копейки для строительства жилого квартала, вдруг перепродавалась за сотни миллионов под строительство торгового центра «Лента».
Дегтярев как мог сопровождал эту сделку, предполагает сообщество. Мэр пытался отозвать иск из суда, а потом развернул информационную кампанию в защиту «инвесторов».
«Скорее, речь шла о защите профита, который должны были получить местные
Как пишет издание URA. RU, при кадастровой стоимости земельного участка площадью около 50 тысяч квадратных метров в 9А микрорайоне почти в 250 миллионов рублей он был продан московской компании «Технологии современного управления» по цене чуть более одного миллиона рублей.
Нефтеюганск — административный центр Нефтеюганского района
Дмитрий Кузнецов