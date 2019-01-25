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07:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий

В Чите, Улан-Удэ и Иркутске эвакуируют государственные органы, школы и больницы из-за сообщений о минировании. Письма с угрозами поступают на электронные почты, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, в Иркутске эвакуация организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах № 8 и № 10, а также в областном психиатрическом диспансере № 1 и в школе № 14. В Минздраве также сообщили, что проверка больницы № 10 завершена, взрывных устройств не обнаружено, пациенты и врачи вернулись в медицинское учреждение.

ТАСС сообщает, что спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ. Проверка зданий спецслужбами продлится до 13:00 по местному времени (08:00 по Москве). По словам очевидцев, центр Улан-Удэ, где находятся здания республиканского правительства и заксобрания, администрация Улан-Удэ, перекрыты автомобилями ДПС.

По информации источника агентства в органах власти Читы, в пятницу поступили сообщения о минировании здания мэрии, администрации Железнодорожного района и читинской школы № 1.

Ранее на этой неделе проводилась массовая эвакуация после информации о бомбах, якобы заложенных в ряде социальных учреждений Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Информация о минировании не подтвердилась.

Сколько стоит ложный звонок о минировании
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29 ноября 2018© Ньюстюб
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