В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий
В Чите,
В Чите,
По информации агентства, в Иркутске эвакуация организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах № 8 и № 10, а также в областном психиатрическом диспансере № 1 и в школе № 14. В Минздраве также сообщили, что проверка больницы № 10 завершена, взрывных устройств не обнаружено, пациенты и врачи вернулись в медицинское учреждение.
ТАСС сообщает, что спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии
По информации источника агентства в органах власти Читы, в пятницу поступили сообщения о минировании здания мэрии, администрации Железнодорожного района и читинской школы № 1.
Ранее на этой неделе проводилась массовая эвакуация после информации о бомбах, якобы заложенных в ряде социальных учреждений Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Информация о минировании не подтвердилась.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.