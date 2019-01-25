Ученик устроил стрельбу в школе в Енисейском районе Красноярского края
ТАСС, 25 января. Инцидент произошел в поселке Абалаково в Енисейском районе.
ТАСС, 25 января. Инцидент произошел в поселке Абалаково в Енисейском районе.
Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
«Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу», — сказал собеседник агентства.
Подробностей происшествия он не привел.
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