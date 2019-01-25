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11:40 (мск), источник: ТАСС

Ученик устроил стрельбу в школе в Енисейском районе Красноярского края

ТАСС, 25 января. Инцидент произошел в поселке Абалаково в Енисейском районе.

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.

«Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу», — сказал собеседник агентства.

Подробностей происшествия он не привел.

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