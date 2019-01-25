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19:23 (мск), источник: Интерфакс

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живыми.

Источник: РИА "Новости"

Надежды найти живых моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, уже нет, поисковая операция прекращена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.

«Поисковая операция, которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми», — сказал собеседник агентства.

Два судна со сжиженным газом — «Канди» и «Маэстро» — загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Источники «Интерфакса» считают, что танкеры работали с топливом по «серым схемам» и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей — граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять — пропали без вести, 12 — спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

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