Золото пропало из-под носа у ФСБ
Следователь спецслужбы обвиняется в присвоении и сбыте 12 килограммов самородков.
Следователь спецслужбы обвиняется в присвоении и сбыте 12 килограммов самородков.
Как стало известно «Ъ», в Тихоокеанском флотском военном суде слушается уголовное дело о хищении золотых самородков, изъятых в ходе расследований сотрудниками УФСБ Магаданской области. В махинациях с драгоценными вещдоками обвиняется бывший следователь спецслужбы Константин Костенко, у которого они исчезли из кабинета. Сам майор, а его судят в закрытом режиме, вину не признает — ни самородков, ни крупных сумм денег у него найдено не было.
Бывшего старшего следователя УФСБ РФ по Магаданской области Константина Костенко, не раз получавшего благодарности от своего руководства, судят за три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ).
Эти самородки являлись вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь Костенко. Отметим, что известность в области он получил благодаря уголовному преследованию гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, 45 лет добывавшего золото на Колыме.
Совершив хищение, майор Костенко, по версии следствия, в период с 2 марта по 6 апреля 2015 года сбыл золото, «причинив своими действиями ущерб государству в особо крупном размере».
По факту пропажи самородного золота из вещдоков в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Первоначально производство велось военным следственным отделом Следственного комитета России по Хабаровскому гарнизону, а 28 декабря 2016 года дело было передано в вышестоящий следственный орган — военное следственное управление СКР по Восточному военному округу.
В марте следующего года следователь Костенко попал под подозрение, а 12 июля его задержали. Решением Дальневосточного окружного военного суда мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест. Но 7 февраля прошлого года Хабаровский гарнизонный военный суд уже по требованию главного военного следственного управления СКР отправил майора юстиции в СИЗО.
По данным «Ъ», основанием для ужесточения меры пресечения стали доводы следствия о том, что Константин Костенко активно противодействовал «производству по уголовному делу».
Кроме того, по данным следствия, через своего отца майор Костенко оказывал давление на свидетелей с целью склонения их к отказу от дачи показаний. Немаловажным стал и довод следствия о том, что отец Константина Костенко имеет друзей на Украине и обвиняемый «может воспользоваться этими связями для того, чтобы выехать за пределы России с целью скрыться от следствия и суда».
Процесс в Тихоокеанском флотском военном суде проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснили «Ъ» в суде, это связано с тем, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну. Ожидается, что приговор будет вынесен не раньше конца февраля.
«Ключи от кабинета Костенко, где якобы произошла подмена золота, имели и другие сотрудники управления ФСБ по Магаданской области», — сообщил «Ъ» адвокат подсудимого Сергей Радмаев. Он добавил, что у его подзащитного не было найдено ни самих золотых самородков, ни крупных денежных сумм, не совершал он и дорогостоящих покупок. Защита намерена добиваться оправдательного приговора.
Алексей Чернышев, Владивосток; Николай Сергеев