Золото пропало из-под носа у ФСБ

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Тихоокеанском флотском военном суде слушается уголовное дело о хищении золотых самородков, изъятых в ходе расследований сотрудниками УФСБ Магаданской области. В махинациях с драгоценными вещдоками обвиняется бывший следователь спецслужбы Константин Костенко, у которого они исчезли из кабинета. Сам майор, а его судят в закрытом режиме, вину не признает — ни самородков, ни крупных сумм денег у него найдено не было.

Бывшего старшего следователя УФСБ РФ по Магаданской области Константина Костенко, не раз получавшего благодарности от своего руководства, судят за три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ).

Как стало известно «Ъ», майор Костенко обвиняется в том, что «из корыстных побуждений» в 2013—2015 годах похитил золотые самородки массой 1,5, 2,5 и 8 кг (точный общий вес — 12 114,37 г) стоимостью 22,6 млн руб.

Эти самородки являлись вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь Костенко. Отметим, что известность в области он получил благодаря уголовному преследованию гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, 45 лет добывавшего золото на Колыме. Ветеран-старатель обвинялся УФСБ в незаконном хранении драгоценных металлов и совершении с ними сделки, но его уголовное преследование в итоге было прекращено судом по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обвиняемый попал под ее действие как орденоносец.

Между тем, имея доступ к золотым самородкам, утверждается в обвинительном заключении, следователь Костенко подменил их на менее «драгоценные металлы».

Совершив хищение, майор Костенко, по версии следствия, в период с 2 марта по 6 апреля 2015 года сбыл золото, «причинив своими действиями ущерб государству в особо крупном размере».



По факту пропажи самородного золота из вещдоков в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Первоначально производство велось военным следственным отделом Следственного комитета России по Хабаровскому гарнизону, а 28 декабря 2016 года дело было передано в вышестоящий следственный орган — военное следственное управление СКР по Восточному военному округу.



В марте следующего года следователь Костенко попал под подозрение, а 12 июля его задержали. Решением Дальневосточного окружного военного суда мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест. Но 7 февраля прошлого года Хабаровский гарнизонный военный суд уже по требованию главного военного следственного управления СКР отправил майора юстиции в СИЗО.



По данным «Ъ», основанием для ужесточения меры пресечения стали доводы следствия о том, что Константин Костенко активно противодействовал «производству по уголовному делу».

Так, утверждало в суде следствие, он «переоформил имущество, приобретенное за счет денежных средств, полученных в результате преступной деятельности», на других лиц, а «с целью конспирации и сокрытия следов своей преступной деятельности стал использовать для общения со своими родственниками и друзьями интернет-мессенджеры (скайп, вотсап), прекратив использование телефонной связи».

Кроме того, по данным следствия, через своего отца майор Костенко оказывал давление на свидетелей с целью склонения их к отказу от дачи показаний. Немаловажным стал и довод следствия о том, что отец Константина Костенко имеет друзей на Украине и обвиняемый «может воспользоваться этими связями для того, чтобы выехать за пределы России с целью скрыться от следствия и суда».



Процесс в Тихоокеанском флотском военном суде проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснили «Ъ» в суде, это связано с тем, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну. Ожидается, что приговор будет вынесен не раньше конца февраля.



При этом, как стало известно «Ъ», сам Константин Костенко настаивает на невиновности.