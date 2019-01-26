Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
+20 собак, которые очень ждут выходных
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Маликова нежно поздравила брата с первым днем рождения
Сам себе хозяин: от каких платежей за ЖКХ можно отказаться
Для арендодателей придумали новый налог. Сколько они потеряют?
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 млрд
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград»
Регина Тодоренко вернулась к съемкам своего шоу после декрета
“Я покидаю ваше собрание”: сына Высоцкого оскорбили на ток-шоу
Тяжело больная Началова смирилась со своей судьбой
До слез: случившееся на шоу вызвало бурную реакцию ведущего
Уловка продавцов, на которую попадаются все
Подержанные автомобили резко постарели
5 самых дешевых машин с автоматом
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Как защитить технику от скачков напряжения?
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
10Первое лунное затмение года
13:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Золото пропало из-под носа у ФСБ

Следователь спецслужбы обвиняется в присвоении и сбыте 12 килограммов самородков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Тихоокеанском флотском военном суде слушается уголовное дело о хищении золотых самородков, изъятых в ходе расследований сотрудниками УФСБ Магаданской области. В махинациях с драгоценными вещдоками обвиняется бывший следователь спецслужбы Константин Костенко, у которого они исчезли из кабинета. Сам майор, а его судят в закрытом режиме, вину не признает — ни самородков, ни крупных сумм денег у него найдено не было.

Бывшего старшего следователя УФСБ РФ по Магаданской области Константина Костенко, не раз получавшего благодарности от своего руководства, судят за три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ).

Как стало известно «Ъ», майор Костенко обвиняется в том, что «из корыстных побуждений» в 2013—2015 годах похитил золотые самородки массой 1,5, 2,5 и 8 кг (точный общий вес — 12 114,37 г) стоимостью 22,6 млн руб.

Эти самородки являлись вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь Костенко. Отметим, что известность в области он получил благодаря уголовному преследованию гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, 45 лет добывавшего золото на Колыме. Ветеран-старатель обвинялся УФСБ в незаконном хранении драгоценных металлов и совершении с ними сделки, но его уголовное преследование в итоге было прекращено судом по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обвиняемый попал под ее действие как орденоносец.

Между тем, имея доступ к золотым самородкам, утверждается в обвинительном заключении, следователь Костенко подменил их на менее «драгоценные металлы».

Совершив хищение, майор Костенко, по версии следствия, в период с 2 марта по 6 апреля 2015 года сбыл золото, «причинив своими действиями ущерб государству в особо крупном размере».

По факту пропажи самородного золота из вещдоков в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Первоначально производство велось военным следственным отделом Следственного комитета России по Хабаровскому гарнизону, а 28 декабря 2016 года дело было передано в вышестоящий следственный орган — военное следственное управление СКР по Восточному военному округу.

В марте следующего года следователь Костенко попал под подозрение, а 12 июля его задержали. Решением Дальневосточного окружного военного суда мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест. Но 7 февраля прошлого года Хабаровский гарнизонный военный суд уже по требованию главного военного следственного управления СКР отправил майора юстиции в СИЗО.

По данным «Ъ», основанием для ужесточения меры пресечения стали доводы следствия о том, что Константин Костенко активно противодействовал «производству по уголовному делу».

Так, утверждало в суде следствие, он «переоформил имущество, приобретенное за счет денежных средств, полученных в результате преступной деятельности», на других лиц, а «с целью конспирации и сокрытия следов своей преступной деятельности стал использовать для общения со своими родственниками и друзьями интернет-мессенджеры (скайп, вотсап), прекратив использование телефонной связи».

Кроме того, по данным следствия, через своего отца майор Костенко оказывал давление на свидетелей с целью склонения их к отказу от дачи показаний. Немаловажным стал и довод следствия о том, что отец Константина Костенко имеет друзей на Украине и обвиняемый «может воспользоваться этими связями для того, чтобы выехать за пределы России с целью скрыться от следствия и суда».

Процесс в Тихоокеанском флотском военном суде проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснили «Ъ» в суде, это связано с тем, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну. Ожидается, что приговор будет вынесен не раньше конца февраля.

При этом, как стало известно «Ъ», сам Константин Костенко настаивает на невиновности.

«Ключи от кабинета Костенко, где якобы произошла подмена золота, имели и другие сотрудники управления ФСБ по Магаданской области», — сообщил «Ъ» адвокат подсудимого Сергей Радмаев. Он добавил, что у его подзащитного не было найдено ни самих золотых самородков, ни крупных денежных сумм, не совершал он и дорогостоящих покупок. Защита намерена добиваться оправдательного приговора.

Алексей Чернышев, Владивосток; Николай Сергеев

 Для чего на самом деле смартфоны поставят на государственный учёт
«Я когда пять месяцев просидела в СИЗО, много чего вспомнила»
Трамп временно завершил шатдаун в США
ГД ответила немецким журналистам после слов о блокаде Ленинграда
Умер композитор «Шербурских зонтиков» и «Клео от пяти до семи»
Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него
Пашинян предлагает пересмотреть энерготарифы в ЕАЭС
WSJ рассказала о секретном плане США по смене власти в Венесуэле
Названые самые невыгодные профессии для женщин
Спорт
Почему проиграла Алина Загитова Новая чемпионка Европы — Софья Самодурова
Hi-Tech
СМИ обещают нам скорый армагеддон Проверка фактов.
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Игорь Петренко показал фото жены из роддома Актер не смог присутствовать на родах, но поддержал супругу сразу после появления на свет дочки
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь