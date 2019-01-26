На бразильской шахте обрушилась дамба. Десятки людей пропали без вести

Источник: AFP 2019

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений в штате Минас-Жирайс.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Представитель компании Vale, которой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KMTTBLBX7ZA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.

Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек. «У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро», — сказал он.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в «Твиттере», что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.