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06:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

На бразильской шахте обрушилась дамба. Десятки людей пропали без вести

На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о семи погибших, около 150 человек числятся пропавшими без вести.

Источник: AFP 2019

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений в штате Минас-Жирайс.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Представитель компании Vale, которой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.

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На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.

Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек. «У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро», — сказал он.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в «Твиттере», что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Прорыв плотины: 200 человек в Бразилии пропали без вести
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