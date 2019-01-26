Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 110
МЕХИКО, 26 января. /ТАСС/ — Власти штата Идальго сообщили, что 68 человек погибли при взрыве, 46 умерли в больницах.
МЕХИКО, 26 января. /ТАСС/ — Власти штата Идальго сообщили, что 68 человек погибли при взрыве, 46 умерли в больницах.
Число жертв взрыва трубопровода в штате Идальго 18 января продолжает расти. Как сообщило в пятницу вечером (утро субботы мск) правительство региона, число погибших достигло 114 человек.
«68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах», — говорится в обнародованном заявлении властей. Еще более 30 человек продолжают получать необходимую помощь в стационарах.
Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на их планы по борьбе с хищениями топлива в стране.