Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 110

Источник: AP 2019

Число жертв взрыва трубопровода в штате Идальго 18 января продолжает расти. Как сообщило в пятницу вечером (утро субботы мск) правительство региона, число погибших достигло 114 человек.

«68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах», — говорится в обнародованном заявлении властей. Еще более 30 человек продолжают получать необходимую помощь в стационарах.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей.