В Калининградской области шестилетний ребенок погиб при пожаре

«Вечером 25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома в Столярном переулке города Правдинска обнаружено тело шестилетнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала она.

По предварительным данным, мальчик находился дома в одной из комнат, в это время мама была в кухне. В какой-то момент она почувствовала запах дыма. Самостоятельно вывести мальчика из комнаты женщина не смогла. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но спасти ребенка не удалось.