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12:10 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградской области шестилетний ребенок погиб при пожаре

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку по факту гибели шестилетнего мальчика при пожаре в квартире в Правдинске, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталья Гацко.

«Вечером 25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома в Столярном переулке города Правдинска обнаружено тело шестилетнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала она.

По предварительным данным, мальчик находился дома в одной из комнат, в это время мама была в кухне. В какой-то момент она почувствовала запах дыма. Самостоятельно вывести мальчика из комнаты женщина не смогла. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но спасти ребенка не удалось.

Следователи регионального управления СК осмотрели место происшествия. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, причины и очаг возгорания позволит установить пожаро-техническая экспертиза, отметила представитель ведомства.

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