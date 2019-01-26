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17:59 (мск), источник: Интерфакс

В результате взрыва в кафе под Саратовом пострадали 35 человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котел.

Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «скорой помощи».

«В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек», — сказал источник.

В пресс-службе МЧС «Интерфаксу» тем временем подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет.

Среди пострадавших — двое в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести. У остальных легкие травмы.

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