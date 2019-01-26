В результате взрыва в кафе под Саратовом пострадали 35 человек

Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «скорой помощи».

«В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек», — сказал источник.

пресс-службе МЧС «Интерфаксу» тем временем подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет.