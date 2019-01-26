В результате взрыва в кафе под Саратовом шесть человек получили тяжелые травмы

Состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжелое, сообщили «Интерфаксу» в МЧС РФ.

«В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой, кроме того шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу», — сказали в ведомстве.

В то же время, зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 14 человек госпитализированы после взрыва газового баллона в кафе поселка Лысые Горы.

«По состоянию на данный момент, время которое сейчас идет, в центральную районную больницу поселка Лысые Горы Саратовской области госпитализированы 14 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе «Рандеву», — сказал Бусаргин «Интерфаксу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Cpk6ebfbuR8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.