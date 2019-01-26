В результате взрыва в кафе под Саратовом шесть человек получили тяжелые травмы
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Еще 22 человека были отправлены домой после осмотра в больнице.
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Еще 22 человека были отправлены домой после осмотра в больнице.
Состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжелое, сообщили «Интерфаксу» в МЧС РФ.
«В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой, кроме того шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу», — сказали в ведомстве.
«По состоянию на данный момент, время которое сейчас идет, в центральную районную больницу поселка Лысые Горы Саратовской области госпитализированы 14 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе «Рандеву», — сказал Бусаргин «Интерфаксу».
«В числе пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии — это взрослые. Среди госпитализированных двое детей, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В данный момент решается вопрос о перевозке шести тяжелых пострадавших в клиники областного центра», — сообщил он.