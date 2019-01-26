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19:29 (мск), источник: Интерфакс

В результате взрыва в кафе под Саратовом шесть человек получили тяжелые травмы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Еще 22 человека были отправлены домой после осмотра в больнице.

Состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжелое, сообщили «Интерфаксу» в МЧС РФ.

«В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой, кроме того шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу», — сказали в ведомстве.

В то же время, зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 14 человек госпитализированы после взрыва газового баллона в кафе поселка Лысые Горы.

«По состоянию на данный момент, время которое сейчас идет, в центральную районную больницу поселка Лысые Горы Саратовской области госпитализированы 14 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе «Рандеву», — сказал Бусаргин «Интерфаксу».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В числе пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии — это взрослые. Среди госпитализированных двое детей, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В данный момент решается вопрос о перевозке шести тяжелых пострадавших в клиники областного центра», — сообщил он.

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