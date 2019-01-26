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23:23 (мск), источник: Интерфакс

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва под Саратовом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с травмированием посетителей кафе в Саратовской области от взрыва газа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

«По факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в субботу в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. По данным МЧС, пострадали 22 человека, в том числе двое детей.

Осведомлённый источник сообщил «Интерфаксу», что у шести человек ожоги свыше 25% тела, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.

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