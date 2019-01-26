Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва под Саратовом

«По факту происшествия в кафе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в субботу в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. По данным МЧС, пострадали 22 человека, в том числе двое детей.