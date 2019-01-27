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00:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в Мурманской области

Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.

Ту-22М3 разбился около 13:40 по московскому времени, когда заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву.

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