Погибшим от взрыва в кафе в Саратовской области оказался юбиляр

«Погибший — мужчина 1959 года рождения, именно он отмечал в кафе день рождения, который состоялся 23 января», — сказала собеседница агентства.

Взрыв в кафе прогремел вечером в субботу. Во время праздника там находилось 40 человек. В итоге травмы получили 22, 14 из них отвезли в больницу с ожогами. Позднее сообщалось, что один мужчина погиб.