Католический собор взорвали во время мессы

Бомба взорвалась внутри собора во время воскресной мессы, затем второе устройство сдетонировало на автостоянке. Некоторых пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом. Ранее этот собор уже пытались взорвать.

Как отмечает BBC, в этом регионе страны активны исламистские группировки, но пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.