Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l— Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.
СМИ: в Гааге произошел взрыв
ТАСС, 27 января. Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.