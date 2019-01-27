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18:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Гааге произошел взрыв

ТАСС, 27 января. Три дома разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News.

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

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