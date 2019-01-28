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00:30 (мск), источник: Ведомости

Фонд кино потребовал взыскать с производителя «Смешариков» 82 млн рублей

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) обратился в суд с требованием взыскать с ООО «Смешарики» 82,2 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Первое заседание запланировано на 21 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Судя по материалам дела, иск был подан еще в ноябре прошлого года и принят к производству в начале декабря. Сегодня внимание на него обратил Telegram-канал Mash.

Требования Фонда кино, как указывается в заявлении, касаются трех договоров от 2014, 2015 и 2016 гг. По первому фонд хочет получить от производителя мультсериала «Смешарики» «предварительную оплату» на сумму 30 млн руб. и проценты в размере почти 740 000 руб. По второму договору Фонд кино просит взыскать только проценты на сумму 226 000 руб. По третьему он просит вернуть 50 млн руб. и проценты в размере 1,2 млн.

Других деталей в карточке дела нет, подробности договоров, с которыми связаны требования Фонда кино, не приводятся. Пресс-служба группы компаний «Рики» сообщила «РИА Новости», что обязательства перед Фондом кино, возникшие в связи с созданием одного из полнометражных мультфильмов франшизы «Смешарики», будут выполнены в полной мере.

Российский анимационный холдинг «Рики» является правообладателем «Смешариков».

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