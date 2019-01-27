Работу Бэнкси похитили вместе с входной дверью

В Париже похитили работу Бэнкси. Самый загадочный художник современности сделал рисунок в прошлом году в память жертв теракта в концертном зале Bataclan. Это граффити: Бэнкси нарисовал его на двери заднего выхода из зала, где в 2015-м году террористы захватили заложников. Работу художника умышленно оставили в свободном доступе на улице, только в таком виде она имела смысл, сказано на странице концертного зала в Facebook. Агентство France-Presse со ссылкой на свои источники сообщает, что дверь с граффити украла группа людей в капюшонах, у которых с собой были «болгарки». Потом воры положили работу в грузовик. Они попали на камеры видеонаблюдения, полиция завела уголовное дело.

Что это за граффити? И кто мог его украсть? На эти вопросы ответил арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич: «Цена этого рисунка неизвестна, потому что на открытый рынок эта работа выйти не может. Ведь существует организация The Art Loss Register, которая регистрирует пропажу всех произведений искусства музейного уровня. При любой официальной продаже — в магазине ли, на аукционе ли — владельцы сверяются с базой The Art Loss Register. Предлагать такую работу на продажу и определять цену тоже невозможно.

Можно сказать, что это преступление совершено по наводке, был совершен некий заказ, — люди знали, что они крадут.

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Бэнкси — художник достаточно популярный и скандально известный. Можно предположить, что какой-то некий злодей решил таким образом заполучить работу Бэнкси в свою коллекцию, поставит эту дверь у себя дома и будет ею любоваться. Конечно, звучит версия, что это перформанс самого художника. Ведь можно вспомнить, что в прошлом году он сам уничтожил свою работу сразу после того, как она была продана на аукционе за €1,1 млн. Но, думаю, что в данном случае это точно не арт-акция: ну украли дверь и украли. Кстати, многие работы Бэнкси были украдены в разное время.

Скорее всего, работу Бэнкси украли его особо восторженные фанаты, перепродать на открытом рынке это граффити будет невозможно, полагает искусствовед Михаил Каменский: «Бэнкси занял такое место в пантеоне современной культуры, которое подразумевает большое количество фанатов и поклонников, необязательно связанных с корыстными рефлексами по отношению к его произведениям. Он стал культовым героем, а его произведения являются объектами поклонения. Можно допустить, что это пропажа связана именно с поведением его фанатов, которые, увидев в свободном доступе такой объект, решили его приватизировать. Они просто украли для личного пользования, без перспективы дальнейшей продажи.

На открытом рынке выставить такой объект будет невозможно — о ней сразу же все узнают.

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Нет такого вменяемого собирателя современного искусства или другого поклонника Бэнкси, который бы стал покупать этого художника — социально ориентированного, демократичного, открытого, либерального, — для личного пользования так, чтобы никогда об этом никому не рассказывать и не показывать саму работу.

Теракты в Париже, которым посвящено граффити Бэнкси, произошли в ноябре 2015-го года. В результате погибли больше сотни человек, 350 пострадали. Кроме концертного зала Bataclan, террористы напали на несколько кафе, а также устроили взрывы возле стадиона Stade de France во время футбольного матча. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Мария Погребняк.