A Banksy has been stolen from Paris’ Bataclan Theatre: https://t.co/j9zOKMa6I2 pic.twitter.com/72TstMGonP— Dazed (@Dazed) 27 января 2019 г.
Работу Бэнкси похитили вместе с входной дверью
Кто может стоять за преступлением.
Кто может стоять за преступлением.
В Париже похитили работу Бэнкси. Самый загадочный художник современности сделал рисунок в прошлом году в память жертв теракта в концертном зале Bataclan. Это граффити: Бэнкси нарисовал его на двери заднего выхода из зала, где в 2015-м году террористы захватили заложников. Работу художника умышленно оставили в свободном доступе на улице, только в таком виде она имела смысл, сказано на странице концертного зала в Facebook. Агентство
Что это за граффити? И кто мог его украсть? На эти вопросы ответил
Бэнкси — художник достаточно популярный и скандально известный. Можно предположить, что
Скорее всего, работу Бэнкси украли его особо восторженные фанаты, перепродать на открытом рынке это граффити будет невозможно, полагает искусствовед Михаил Каменский: «Бэнкси занял такое место в пантеоне современной культуры, которое подразумевает большое количество фанатов и поклонников, необязательно связанных с корыстными рефлексами по отношению к его произведениям. Он стал культовым героем, а его произведения являются объектами поклонения. Можно допустить, что это пропажа связана именно с поведением его фанатов, которые, увидев в свободном доступе такой объект, решили его приватизировать. Они просто украли для личного пользования, без перспективы дальнейшей продажи.
Нет такого вменяемого собирателя современного искусства или другого поклонника Бэнкси, который бы стал покупать этого художника — социально ориентированного, демократичного, открытого, либерального, — для личного пользования так, чтобы никогда об этом никому не рассказывать и не показывать саму работу.
Теракты в Париже, которым посвящено граффити Бэнкси, произошли в ноябре 2015-го года. В результате погибли больше сотни человек, 350 пострадали. Кроме концертного зала Bataclan, террористы напали на несколько кафе, а также устроили взрывы возле стадиона Stade de France во время футбольного матча. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Мария Погребняк.
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