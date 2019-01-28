Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи из Третьяковки
Камеры видеонаблюдения в Третьяковской галерее запечатлели предполагаемого похитителя картины авторства Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Камеры видеонаблюдения в Третьяковской галерее запечатлели предполагаемого похитителя картины авторства Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Полотно «Ай-Петри. Крым» похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся.
О краже картины, страховая стоимость которой оценивается в 12 млн рублей, полиция узнала случайно.
Правоохранители прибыли в музей на вызов о пропаже шубы. Предполагается, что преступники украли верхнюю одежду из гардероба для отвлечения внимания.
Полиция подозревает в причастности к похищению картины одного из сотрудников Третьяковской галереи.
Ранее МВД Москвы распространило приметы подозреваемого в похищении картины.