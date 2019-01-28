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00:47 (мск), источник: Известия

Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи из Третьяковки

Камеры видеонаблюдения в Третьяковской галерее запечатлели предполагаемого похитителя картины авторства Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Полотно «Ай-Петри. Крым» похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся.

Во время загрузки произошла ошибка.

О краже картины, страховая стоимость которой оценивается в 12 млн рублей, полиция узнала случайно.

Правоохранители прибыли в музей на вызов о пропаже шубы. Предполагается, что преступники украли верхнюю одежду из гардероба для отвлечения внимания.

Полиция подозревает в причастности к похищению картины одного из сотрудников Третьяковской галереи.

Ранее МВД Москвы распространило приметы подозреваемого в похищении картины.

Следите за развитием темы Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
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