Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи из Третьяковки

Полотно «Ай-Петри. Крым» похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-OfTW8975aU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О краже картины, страховая стоимость которой оценивается в 12 млн рублей, полиция узнала случайно.

Правоохранители прибыли в музей на вызов о пропаже шубы. Предполагается, что преступники украли верхнюю одежду из гардероба для отвлечения внимания.

Полиция подозревает в причастности к похищению картины одного из сотрудников Третьяковской галереи.