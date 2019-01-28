Картина маслом: в Третьяковке средь бела дня украли работу Куинджи

Продать похищенную из Третьяковской галереи картину практически невозможно. Скорее всего, преступление было совершено на заказ или это дело рук людей, не планирующих заработать на шедевре. Так считают опрошенные «Известиями эксперты. Потенциальная стоимость полотна может составлять десятки миллионов рублей. Картину «Ай-Петри. Крым» украли в воскресенье на выставке Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковки. Директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил «Известиям», что ведомство ждет подробностей о происшествия от галереи. Начато внутреннее расследование.

Поняли не сразу

По сообщениям очевидцев, в 16.30 картина ещё была на месте. А уже после 18 часов в социальных сетях появились свидетельства происшествия. Неизвестный снял полотно со стены и покинул зал прямо на глазах посетителей.

Присутствующие, в том числе и смотрители, очевидно, были уверены, что это работник Третьяковки, поэтому отреагировали не сразу.

Сообщают, что человек 23−25 лет был одет просто и вел себя уверенно. Когда стало понятно, что речь действительно идёт о похищении, здание оцепили полицейские, посетителей выпускали лишь после досмотра. Задержать вора в первые часы после инцидента не удалось.

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В официальном сообщении Третьяковской галереи происшествие названо чрезвычайным и сказано, что полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию.

«В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова тут же прибыла на место. Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и всех площадках Третьяковской галереи», — отмечено в заявлении.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отметил, что сотрудники ведомства обеспечивают охрану правопорядка только на входах в Третьяковскую галерею, на выходе дежурит служба безопасности музея. В МВД заявили, что московские полицейские ведут розыск неизвестных, похитивших картину Куинджи.

Период 90-х

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Картина «Ай-Петри. Крым» кураторами выставки датируется 1890-ми годами и входит в коллекцию Русского музея. Размеры полотна средние — 39×53 см. В открытой продаже она никогда не была.

На текущий момент аукционный рекорд для работ Куинджи составляет $3 млн. За такую сумму в 2008 году на Sotheby’s продана картина «Березовая роща» (1881). «Ай-Петри. Крым», если бы была выставлена на торги, ушла бы дешевле. Во-первых, «Березовая роща» существенно больше, во-вторых, у нее есть невероятно популярные аналоги в Третьяковской галерее и Русском музее, и в-третьих, картины рубежа 1870-х — 1880-х, когда он написал свои главные шедевры, ценятся у Куинджи выше, чем период 1890-х.

Говорить о цене картины можно только в связи с возможной суммой страховки — в данном случае, по оценкам Минкультуры, она составляла 12 млн руб. Аукционная цена, скорее всего, была бы выше, но рыночных перспектив у полотна нет, сообщила «Известиям» гендиректор Sotheby’s Россия и СНГ Ирина Степанова.

Куинджи — один из самых редких и дорогих русских художников. Стоимость его работ на аукционе может исчисляться десятками миллионов рублей. Ирина Степанова гендиректор Sotheby’s Россия и СНГ

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— Даже появление на рынке рисунка или маленького эскиза — чрезвычайная ценность и редкость, — подчеркнула Ирина Степанова. — Однако надо быть безумцем, чтобы украсть известную работу Куинджи из музея. Человек, который возьмется её продавать, заранее обречён, и тот кто ее купит, тоже будет соучастником преступления. Никто не возьмется за продажу без обращения к международным базам — Art Loss Register, Интерпол. Сейчас абсолютно все подконтрольно, любые перемещения легко отследить, информация путешествует мгновенно.

По мнению Ирины Степановой, человек, заказавший это преступление, либо не знает, что делать с картиной в дальнейшем, либо хочет наслаждаться ею в одиночестве. Эксперт выразила надежду, что похитителя удастся быстро вычислить и картина вернётся на законное место.

Хрупкий слой

Особое опасение внушает сохранность украденного полотна: пейзаж написан маслом на бумаге, приклеенной к холсту.

Учитывая погодные условия (как минимум, грабителю надо было донести пакет со свернутым полотном до машины, поскольку прямо у входа в музей припарковаться невозможно), любое перемещение его за пределами галереи может быть губительно для красочного слоя.

В прошлом году Третьяковская галерея уже оказывалась в центре скандала, связанного с безопасностью произведений искусства. Вандал нанес повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Шедевру понадобилась дорогостоящая реставрация. Её удалось провести за счет спонсорской помощи.

Скорее всего, если «Ай-Петри. Крым» удастся вернуть, картина тоже потребует реставрационных работ или, как минимум, тщательного технологического исследования. Поэтому в залы Русского музея пейзаж вернется нескоро.

Громкие кражи из российских музеев за недавнее время

Чаще всего воры проникают в провинциальные галереи и уносят произведения известных русских мастеров.

2010, Махачкала.

Из Дагестанского музея изобразительных искусств неизвестный вынес «Бурлаков» Исаака Левитана. Оценочная стоимость картины — $100 тыс, она до сих пор не найдена.

2013, Вязники.

Воры в масках напали на сторожа Историко-художественного музея городка во Владимирской области, нейтрализовали его и вынесли холсты Ивана Шишкина, Константина Коровина, Станислава Жуковского. Преступникам удалось скрыться, произведения до сих пор не найдены.

2014, Плес.

Из дома-музея Исаака Левитана похищены пять его работ. Злоумышленники использовали влезли в помещение ночью через разбитое окно. Через три года их задержали в Подмосковье, полотна вернули в дом-музей, предварительно установив в нем более современную систему охраны. В 2000-е годы из того же музея похищалась и также была возвращена картина Шишкина.

2015, Таруса.

Двое преступников ворвались в помещение, связали директора и работницу и вынесли работы Ивана Айвазовского, Василия Поленова и неизвестного художника. Через месяц похитители были разоблачены, ими оказались ранее судимые жители Калуги. Картины сохранились в целости.

2018, Москва.