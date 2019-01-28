Автомобиль упал в 80-метровую пропасть в Чечне

Машина, которая двигалась по автодороге Шатой — Итум-Кали между населенными пунктами Нихалой и Вашиндарой, рухнула с обрыва.

«Глубина — около 80 метров. По предварительной информации, есть пострадавшие», — цитирует сообщение ТАСС.

В поисковых работах заняты 18 человек и четыре единицы техники.