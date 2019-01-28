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05:05 (мск), источник: Известия

Автомобиль упал в 80-метровую пропасть в Чечне

В горах Чечни упал в 80-метровую пропасть легковой автомобиль. Об этом заявили в воскресенье, 27 января, в управлении МЧС региона.

Машина, которая двигалась по автодороге Шатой — Итум-Кали между населенными пунктами Нихалой и Вашиндарой, рухнула с обрыва.

«Глубина — около 80 метров. По предварительной информации, есть пострадавшие», — цитирует сообщение ТАСС.

В поисковых работах заняты 18 человек и четыре единицы техники.

15 января стало известно, что в Грозненском районе Чечни произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса, который перевозил груз. При этом погибли три человека, еще один пострадал.

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