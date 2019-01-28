Памятник «Вежливым людям» в Крыму облили краской

Мужчину, испортившего памятник, удалось задержать. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

Бронзовый памятник «Вежливым людям» был открыт в Крыму в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры — академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.