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07:18 (мск), источник: Ведомости

В регионах Сибири проверяют звонки о минировании школ и больниц

Экстренные службы Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областей проверяют информацию о минировании школ, больниц и административных зданий, сообщает «Интерфакс». После звонков с угрозами людей пришлось эвакуировать.

«На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация», — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. В Хакасии также «заминированы» больницы и школы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Кемерово, помимо больниц, школ и детских садов, угрозы о заложенных взрывных устройствах касались и административных зданий, отметил собеседник агентства. Всего в регионе прозвучало около 30 сигналов о минировании.

25 января от анонимных угроз, разосланных по электронной почте, пострадали Иркутская и Амурская области, Бурятия и Забайкальский край. Сообщения о минировании оказались ложными. Ранее на той же неделе проводилась массовая эвакуация социальных учреждений Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Причиной стали сообщения о заложенных бомбах, которые в итоге не подтвердились.

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