В регионах Сибири проверяют звонки о минировании школ и больниц

«На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация», — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. В Хакасии также «заминированы» больницы и школы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Кемерово, помимо больниц, школ и детских садов, угрозы о заложенных взрывных устройствах касались и административных зданий, отметил собеседник агентства. Всего в регионе прозвучало около 30 сигналов о минировании.