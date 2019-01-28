Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по России
Административные здания и социальные объекты в ряде российских регионов эвакуируют после сообщений о минировании, передает «Интерфакс».
Административные здания и социальные объекты в ряде российских регионов эвакуируют после сообщений о минировании, передает «Интерфакс».
Отмечается, что сообщения поступают на электронную почту организаций. В частности,
В основном, под угрозой минирования находятся школы, больницы, административные здания и социальные учреждения.
Подобная волна сообщений прошла по России 25 января. Целью злоумышленников также стали, в основном, социальные и административные объекты.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.