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09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по России

Административные здания и социальные объекты в ряде российских регионов эвакуируют после сообщений о минировании, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сообщения поступают на электронную почту организаций. В частности, из-за угрозы минирования были эвакуированы различные учреждения в Кемерово, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях.

В основном, под угрозой минирования находятся школы, больницы, административные здания и социальные учреждения.

Подобная волна сообщений прошла по России 25 января. Целью злоумышленников также стали, в основном, социальные и административные объекты.

Сколько стоит ложный звонок о минировании
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29 ноября 2018© Ньюстюб
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