Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аляскинский маламут сопроводил хозяина в самолете и стал звездой
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото)
Лариса Гузеева показала редкий снимок с двумя детьми
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
Как зарабатывают состояния на квартирах на первых этажах
Невесомый вкусИз чего состоит повседневное меню космонавтов
"Господи, позор какой": Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
«Развратные девушки» в проруби огорчили людей
В московской больнице скончалась пациентка, больная гриппом
Домашний труд разрушает здоровье женщин
“Я покидаю ваше собрание”: сына Высоцкого оскорбили на ток-шоу
Тяжело больная Началова смирилась со своей судьбой
"Это, наверное, смешно": модель страдает редкой фобией
Напиток, помогающий успокоить нервы за минуты
Волочкова выложила серию обнаженных снимков из бани с мужчиной
Истребители США пытались перехватить 2 Ту-160 РФ
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
12:34 (мск), источник: ТАСС

Арестовали свидетеля по делу Никиты Белых

КИРОВ, 28 января. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и самоуправстве в отношении одного из свидетелей по делу экс-губернатора региона Никиты Белых — гендиректора Нововятского лесоперерабатывающего комбината (НЛК) Романа Цуканова. Об этом сообщается в понедельник на сайте Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили ТАСС в ведомстве, Цуканов является одним из подозреваемых по уголовному делу. Ранее он выступал свидетелем по делу Белых, который отбывает наказание за взятку. «В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «НЛК», представителя АО «НЛК», а также конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Читайте также
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России

По данным следствия, в 2018 году группа лиц в составе генерального директора АО «НЛК», представителя этой компании и конкурсного управляющего компании «ИК «КБФ» обманным путем завладела имуществом, принадлежащим Сокольскому фанерному комбинату: они незаконным способом приобрели право собственности на здание участка по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино, кадастровой стоимостью более 9 млн рублей.

После этого Цуканов нанял частное охранное предприятие для захвата помещения. Кроме того, следователями установлен факт аналогичного незаконного завладения правом собственности на здание цеха печати на имя ООО «ИК «КБФ», также принадлежащее фанерному комбинату.

Все фигуранты дела задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщал ТАСС, Цуканов будет находиться под стражей до 20 марта.

Читайте также:

Огневая мощь российского пистолета потрясла американских военных
Почему Япония так хочет Курильские острова
Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки
Уволена чиновница, заставившая учителей убирать снег в мешки
Журналисты случайно сняли драку двух навозных жуков (видео)
В Мексике обнаружили гибрид ящерицы и червя (видео)
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
В правительстве обсудили новые требования к соли и молоку
Чемпионка ОИ из СССР скончалась в Петербурге на 72-м году жизни
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Морская пехота Британии учится летать Железный Человек в армии королевы.
Авто
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото) Выяснилось, что накануне Нового года губернатор Брянской области вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Дети
Дженнифер Энистон впервые станет мамой Актриса, по данным СМИ, собирается усыновить ребенка
Леди
Кто это наденет: 13 адских образов с Недели высокой моды в Париже Как выглядит высокая мода будущего сезона. Весна-лето 2019 в 13 безумных картинках
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь