Арестовали свидетеля по делу Никиты Белых

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили ТАСС в ведомстве, Цуканов является одним из подозреваемых по уголовному делу. Ранее он выступал свидетелем по делу Белых, который отбывает наказание за взятку. «В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «НЛК», представителя АО «НЛК», а также конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в 2018 году группа лиц в составе генерального директора АО «НЛК», представителя этой компании и конкурсного управляющего компании «ИК «КБФ» обманным путем завладела имуществом, принадлежащим Сокольскому фанерному комбинату: они незаконным способом приобрели право собственности на здание участка по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино, кадастровой стоимостью более 9 млн рублей.

После этого Цуканов нанял частное охранное предприятие для захвата помещения. Кроме того, следователями установлен факт аналогичного незаконного завладения правом собственности на здание цеха печати на имя ООО «ИК «КБФ», также принадлежащее фанерному комбинату.

Все фигуранты дела задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщал ТАСС, Цуканов будет находиться под стражей до 20 марта.