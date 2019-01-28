В Калининградской области украли скульптуру котенка из сена весом более тонны

«Неизвестные похитили котенка, который вместе с кошкой встречал всех, кто направляется в Зеленоградск через Сосновку. Стилизованную кошку в начале курортного сезона изготовили фермеры на основе трех рулонов из сена и по согласованию с муниципалитетом установили недалеко от дороги. Путешественники останавливались и фотографировались на этом месте. В декабре рядом появился котенок», — говорится в сообщении.