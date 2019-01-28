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14:18 (мск), источник: Известия

В МВД рассказали о давлении на россиян за границей ради компромата

На россиян, выехавших за границу на работу или постоянное место жительства, оказывается давление с целью сбора компромата на Россию. Об этом 28 января заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Источник: Известия

По его словам, усиленная работа ведется с гражданами РФ, которые имеют за рубежом собственность или активы.

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«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — цитирует Зубова агентство «РИА Новости».

25 января МИД России предупредил выезжающих за границу россиян об угрозе преследования со стороны спецслужб США. В сообщении ведомства сказано, что американские правоохранители идут на провокации, «откровенные похищения» и «психологическое воздействие», в том числе на прямые угрозы.

Также добавляется, что экстрадированные в США россияне «подвергаются предвзятому отношению» со стороны следствия и судов. Договоры о выдаче с Соединенными Штатами существуют у Германии, Франции, Испании и других стран.

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