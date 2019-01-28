В Минкультуры назвали кражу Куинджи одним из самых глупых преступлений века

«Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место», — сказал Кононов журналистам в понедельник.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» поднял смотритель музея, «правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея».

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Обвинения он отверг.