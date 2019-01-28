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17:37 (мск), источник: Интерфакс

В Минкультуры назвали кражу Куинджи одним из самых глупых преступлений века

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» живёт в прошлом веке или нездоров, заявил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

«Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место», — сказал Кононов журналистам в понедельник.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» поднял смотритель музея, «правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея».

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Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Обвинения он отверг.

Между тем в момент кражи картины Куинджи из гардероба музея похитили шубу. Причем Трегулова заявила, что она «не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение».

Следите за развитием темы Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
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