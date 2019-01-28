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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских школьников залило кипятком с потолка во время урока

В гимназии Железногорска Красноярского края во время занятий прорвало батареи отопления, произошел потоп, вода залила несколько этажей.

Видеозапись с места инцидента опубликована в группе «СобытияГород-26. Железногорск» во «ВКонтакте».

По информации паблика, потоп начался примерно в 9:50 утра по местному времени в кабинете химии на четвертом этаже здания. Во время урока в кабинете стало холодно, и учительница пошла проверить батареи. В этот момент из радиаторов хлынул кипяток и пошел пар, на который среагировала пожарная сигнализация. Горячая вода быстро просочилась ниже и дошла до третьего и второго этажа, где также проходили занятия. С потолка посыпалась побелка, отваливались крышки с электроламп. Педагоги бросились спасать оргтехнику.

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Все дети были эвакуированы. Преподавательница химии получила ожоги, о других пострадавших не сообщается. Администрация школы обещала, что на следующий день уроки возобновятся.

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