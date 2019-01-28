Российских школьников залило кипятком с потолка во время урока

По информации паблика, потоп начался примерно в 9:50 утра по местному времени в кабинете химии на четвертом этаже здания. Во время урока в кабинете стало холодно, и учительница пошла проверить батареи. В этот момент из радиаторов хлынул кипяток и пошел пар, на который среагировала пожарная сигнализация. Горячая вода быстро просочилась ниже и дошла до третьего и второго этажа, где также проходили занятия. С потолка посыпалась побелка, отваливались крышки с электроламп. Педагоги бросились спасать оргтехнику.