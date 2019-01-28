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18:33 (мск), источник: РИА Новости

На Украине пропал капитан судна «Норд»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Источник: РИА "Новости"

«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

По его словам адвоката, Горбенко исчезает не впервые.

«В апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна “Норд”, задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя», — отметил он.

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Адвокат выразил надежду, что капитан жив и здоров.

«Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», — подчеркнул Могильницкий.

Задержание «Норда»

Крымское судно «Норд» под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков.

Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть 1 февраля.

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