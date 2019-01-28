Более ста саратовских сел оказались изолированными из-за снегопада

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Саратовской области идет сильный снегопад, ожидается выпадение до 19 миллиметров осадков, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Снегопад продолжится в регионе, по прогнозам ведомства, ночью и утром вторника.

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«По словам губернатора, по состоянию на 16.00 (15.00 мск) сегодняшнего дня из-за снега ограничен проезд к 117 населенным пунктам практически во всех районах области. В настоящее время закрыты федеральные трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, Саратов — Озинки, под вопросом проезд по дороге Саратов — Воронеж», — говорится в сообщении.

Губернатор Валерий Радаев в понедельник на совещании по вопросу уборки снега в регионе поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению отрезанных населенных пунктов.

«Ни один человек не должен остаться без внимания — нужно организовать подвоз продовольствия, продолжить оказание медицинской помощи», — цитирует Радаева его пресс-служба.

Как рассказали РИА Новости в областном управлении ГИБДД , с 18.00 (17.00 мск) до улучшения погоды запрещен проезд по региональной автодороге от города Новоузенска до поселка Основной.

Министр образования области Ирина Седова уточнила, что в регионе в понедельник из-за снежных заносов не были отправлены в рейс школьные автобусы в шести районах области — Балашовском, Екатериновском, Лысогорском, Ртищевском, Самойловском и Турковском, частично отменен подвоз учащихся на особо опасных участках маршрутов еще в 22 районах области.