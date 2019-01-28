Более ста саратовских сел оказались изолированными из-за снегопада
САРАТОВ, 28 янв — РИА Новости. Сильный снегопад, обрушившийся на Саратовскую область в понедельник, прервал автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами региона, сообщает
САРАТОВ, 28 янв — РИА Новости. Сильный снегопад, обрушившийся на Саратовскую область в понедельник, прервал автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами региона, сообщает
По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Саратовской области идет сильный снегопад, ожидается выпадение до 19 миллиметров осадков, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Снегопад продолжится в регионе, по прогнозам ведомства, ночью и утром вторника.
«По словам губернатора, по состоянию на 16.00 (15.00 мск) сегодняшнего дня
Губернатор Валерий Радаев в понедельник на совещании по вопросу уборки снега в регионе поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению отрезанных населенных пунктов.
«Ни один человек не должен остаться без внимания — нужно организовать подвоз продовольствия, продолжить оказание медицинской помощи», — цитирует Радаева его
Министр образования области Ирина Седова уточнила, что в регионе в понедельник
«Учебные занятия в регионе сегодня не отменялись… Школьники, оставшиеся дома, учатся с помощью дистанционных образовательных технологий — сайта или электронной почты. Напоминаю, что родители могут самостоятельно решать, отправить ребенка в школу или оставить его дома в неблагоприятную погоду. О решении необходимо информировать классного руководителя», — цитирует Седову