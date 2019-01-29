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01:28 (мск), источник: Известия

Банк России предупредил об увеличении количества фальшивых купюр

Согласно статистике Банка России, количество подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей стало увеличиваться. Об этом сообщается 28 января в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Источник: Reuters

Отмечается, что новые банкноты были введены в октябре 2017 года, а первые фальшивки обнаружились уже в 2018 году. К декабрю их количество выросло до 384. В Гознаке объяснили такую тенденцию постепенным вхождением денег этого номинала в оборот. Тем не менее, их доля в общем количестве поддельных знаков невелика — 1%.

По данным Банка России, 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел. Общее число поддельных рублевых банкнот, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тыс. штук. Также известно, что в основном фальшивомонетчики пытаются сбыть подделки через розничные сети, рынки и магазины.

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