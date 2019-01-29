Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

Как пишет «РИА Новости», в австрийскую клинику Кличко доставили 26 января из Швейцарии после окончания экономического форума в Давосе.

По словам Зиновьевой, причиной госпитализации стало обострение последствий старой травмы спины, которую он получил в 2007 году во время подготовки к бою с американцем Джамилом Макклайном. В Австрии он пройдет обследование и реабилитацию.