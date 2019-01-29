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01:03 (мск), источник: Известия

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко доставлен на обследование в клинику австрийского города Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Как пишет «РИА Новости», в австрийскую клинику Кличко доставили 26 января из Швейцарии после окончания экономического форума в Давосе.

По словам Зиновьевой, причиной госпитализации стало обострение последствий старой травмы спины, которую он получил в 2007 году во время подготовки к бою с американцем Джамилом Макклайном. В Австрии он пройдет обследование и реабилитацию.

25 января в Сети появилось видео, на котором Кличко не может выговорить слово digitalization («цифровизация») во время конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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